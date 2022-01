Konflikte als Chance verstehen

Konfliktsituationen sind unangenehm, keine Frage. Außerdem leiden auf Dauer Körper und Seele. Woran liegt es, dass es in der Arbeit häufig zur Eskalation kommt, und wie können Mediatoren helfen? Das wollten wir von einem Experten in Erfahrung bringen. „Meist ist mangelnde Empathie schuld, wenn sich zwei Personen ,in die Haare kriegen‘. Das bedeutet, man kann sich nicht oder nur mäßig in die Gedanken und Gefühlswelt seines Gegenübers hineinversetzen. Die Ursache dafür ist etwa ein Mangel an Selbstwahrnehmung bzw. Selbstliebe“, berichtet Mag. Roland Nagel, zertifizierter Mediator und Kommunikationstrainer aus Niederösterreich.