Radfahren hat das ganze Jahr über Saison

Ideen und Tipps für den Nahverkehr der Zukunft holt sich eine Delegation aus Niederösterreich rund um Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko seit gestern in Hamburg (D). Radschnellwege, City-Logistik und E-Mobilität stehen bis Donnerstag in der Hansestadt auf dem dichten Programm der Besucher. Denn die norddeutsche Großstadt ist bekannt für fortschrittliche Pläne, Modelle und Maßnahmen im Nahverkehr. „Die große Aufgabe der Verkehrspolitik in Niederösterreich ist die Mobilitätswende. An dieser arbeiten wir auf Hochdruck“, gibt Schleritzko die Linie vor.