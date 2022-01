„Williges Werkzeug“: VSStÖ will Polizei abschaffen

Die SPÖ-nahe Studierendenvertretung (VSStÖ) in Wien fordert in einem Instagram-Posting die Abschaffung der Polizei und sorgt damit für innenpolitischen Zündstoff. Die SPÖ geht in Bund und Ländern klar auf Distanz zum Posting, scharfe Kritik kommt außerdem von der Volkspartei. Die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) fordert Rücktritte.