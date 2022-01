Auch Baerbock setzt auf klare Kante zu Russland

Baerbock drohte damit Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine mit einer harten Antwort. „Bei einer neuen Aggression steht uns eine breite Bandbreite an Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2“, sagte Baerbock am Donnerstag in der Debatte zum Ukraine-Konflikt im Bundestag mit Blick auf die russisch-deutsche Gas-Pipeline.