Klagenfurt-Dauerbrenner führt bei Fußballerwahl!

Das Kicken gelernt hat er in der Akademie der Bolton Wanderers - schon als Teenager zog er weg. Und baute in England eine enge Freundschaft zum heutigen Liverpool-Verteidiger Nat Phillips auf. „Wenn es hart auf hart kommt, wird er uns beim Voten für Christopher helfen - das hab ich im Griff!“, lacht Papa Andi, der hofft, dass sein Sohn in die Fußstapfen von Peter Pacult tritt: Der Klagenfurt-Coach wurde ja einmal Spieler und viermal Trainer des Jahres!