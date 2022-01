Tesla 2021 mit Rekordgewinn von 5,5 Mrd. US-Dollar

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Vorjahr trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unter dem Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (rund 4,9 Mrd. Euro) - und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr.