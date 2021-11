Tesla Model 3 ist Europas meistverkauftes Auto

Alle auf einmal

Und das hat einen einfachen Grund: Das US-Werk Freemont, wo die meisten Model 3 für Europa produziert wurden, baut die für den Export bestimmten Autos immer in der ersten Hälfte eines Quartals. Anschließend werden sie verschifft und landen alle zeitgleich in der Alten Welt an. Dort werden sie umgehend an die Kunden ausgeliefert und in der Regel sofort zugelassen. Mit dieser flüssigen Strategie - „Wave“ genannt - will Tesla die Lagerkosten in der Heimat geringhalten. Die Fahrzeuge landen dadurch auf einen Schlag in der amtlichen Statistik. Danach ist Ruhe, bis drei Monate später die nächste Ladung folgt.