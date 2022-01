Mehr als 5000 Coronafälle an nur einem Tag

Festhalten am Contact Tracing

Anders als Oberösterreich, wo das Zurückverfolgen der Kontaktpersonen ja bereits eingestellt wurde, will man hierzulande aber – zumindest vorerst noch – an dem Konzept festhalten. „Unser Ziel ist es auch weiterhin, eine Verbreitung des Virus zu verhindern und die Ansteckungszahl so flach wie möglich zu halten“, heißt es. Neben der Impfung seien Testen, Tracen und Isolieren weiter die besten Mittel, um Infektionsketten zu unterbrechen. Bei einer für heute Nachmittag anberaumten Lagebesprechung will die Landespolitik weitere Maßnahmen bekannt geben.