„Kein SPÖ-Kandidat, falls Van der Bellen antritt“

In vielen österreichischen Parteien schwelt derzeit eine Debatte, ob man bei der Bundespräsidenten-Wahl im Herbst einen Gegenkandidaten zu Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ausstellen soll - so auch in der SPÖ. Der steirische Parteichef Anton Lang hat sich nun klar positioniert: Seine Partei soll in diesem Fall auf eine Kandidatur verzichten.