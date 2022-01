Kärntner Filmemacher wurde Ausrüstung gestohlen

Drei Tage lang wurde gefahndet

„Bei uns wird so ein Fall zu den Akten gelegt, weil eh die Versicherungen zahlen. Aber die Polizisten in Namibia waren so freundlich, jeder hat sich gekümmert und uns geholfen, die Ausrüstung wiederzubeschaffen“, erzählt der Pörtschacher. Drei Tage lang fanden in den Townships rund um die Stadt Lüderitz Kontrollen sowie Hausdurchsuchungen statt, Straßen wurden abgeriegelt, Autos kontrolliert bis schließlich bei einem Mann ein Kameraputztuch gefunden wurde.