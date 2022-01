Manchmal: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Die Nerven liegen blank und das Geschäft brach. Mit Taxis bzw. Mietwagen durch die Gegend zu fahren ist gegenwärtig alles andere als ein Zuckerschlecken. Sinkende Fahrgastzahlen, Angst vor einer Omikron-Ansteckung und allgemein viele Unsicherheiten bezüglich des richtigen Verhaltens in der Öffentlichkeit. Woran noch festhalten in einer Zeit, wo niemand mehr weiß, was richtig oder falsch ist und die Spielregeln fast im Wochentakt adaptiert werden? Unsicherheiten, die Petar am eigenen Leib verspürt und ihn selbst aus der Ruhe bringen. Die Uber-App zeigt mir eine Durchschnittsbewertung von 4,89/5 an, von Freundlichkeit ist aber wenig zu bemerken.