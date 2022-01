Kommissar Hahn will „Stresstest“ für EU-Staaten

So viele Budgetüberschüsse werden die meisten in den nächsten hundert Jahren nicht erzielen können, um den Stabilitätspakt zu erfüllen. In der Corona-Pandemie sind die Zahlen noch einmal kräftig in die Höhe geschossen. Doch eine Abschaffung oder eine Aufweichung der Stabilitätskriterien lehnen Österreich und andere vehement ab, während Nationen wie Frankreich oder Italien das unverhohlen fordern.