Weitere Peking-Startplätze: Zwei ÖSV-Stars hoffen!

Am Montag hat der ÖOC 104 Sportler für die Winterspiele in Peking nominiert. Darunter befinden sich aufgrund der Startplatz-Limitierung nur neun Ski-Herren. Doch man hofft weiter auf Änderungen. Denn der FIS wurden am Montag noch vier Startplätze zugesprochen. Jetzt wartet man ab, welchen Nationen die Plätze zugeteilt werden. Somit dürfen sich Stefan Brennsteiner und Max Franz noch berechtigte Hoffnungen auf einen Olympia-Startplatz machen.