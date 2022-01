Steuer auf leere Wohnungen: Wien zögert noch

Burgenland als Vorbild für Wien „nicht geeignet“

„Während Salzburg vorangeht, verharrt die Wiener Stadtregierung weiter in Untätigkeit“, so Wohnbausprecher Georg Prack. Wieder einen anderen Weg für erschwinglichen Wohnraum geht nun das Burgenland. Das Land lässt über eine Tochtergesellschaft Häuser errichten. Das macht Wien mit den Gemeindebauten neu auch. Der zentrale Unterschied: Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) will, dass Mieter ihre Wohnung später selbst kaufen können. Bezahlte Miete soll vom späteren Kaufpreis abgezogen werden.