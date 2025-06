Liz Hurley ist 60: Happy Birthday, ewige Jugend!

Auch in ihren 40ern und 50ern blieb Liz Hurley eine feste Größe im TV: Von 2011 bis 2012 verzauberte sie als Diana Payne in der fünften Staffel von „Gossip Girl“ und spielte von 2015 bis 2018 vier Staffeln lang die Hauptrolle der Königin Helena in der US-Serie „The Royals“. 2019 sah man sie in „Marvel’s Runaways“ als Antiheldin Morgan le Fay und 2021 in der Netflix-Komödie „ Father Christmas Is Back“.