So kann Leerstandsabgabe in Wien funktionieren

In Innenbezirken höhere Abgabe als am Stadtrand

Was heißt das für Wien? Eine Quadratmeterabgabe, abgestuft nach Lage, wäre denkbar, meint der Jurist im „Krone“-Gespräche. Konkret: Am Stadtrand, wo es weniger Öffi-Anbindung gibt, müsste die Gebühr nach Walzel von Wiesentreu geringer ausfallen als in den Innenbezirken. Andere Verfassungsrechtler haben bei Alleingängen von Ländern jedoch mehr und generelle Bedenken in dieser Frage. Sie glauben, eine Leerstandsabgabe sei ohne den Bund schwer umzusetzen.