„Stahl-Raupen“ verschandeln das Prunk-Grätzel

Sehen aus wie riesige Stahl-Raupen

So weit, so gut, wären da nicht die massiven Stahlkonstrukte, die als U-Bahn-Abgang vorgesehen sind – und so gar nicht in die Umgebung passen. Wir wollten wissen, wie diese Fremdkörper bei den Wienern ankommen. „Das ist eine Verschandelung des gesamten Grätzels“, sagt eine ältere Anwohnerin. „Ich weiß nicht, wer sich so etwas ausgedacht hat“, legt sie nach. Und auch bei jungen Leuten kommt die Konstruktion zum Teil nicht gut an. „Grundsätzlich bin ich für den Öffi-Ausbau, aber das ist wirklich hässlich“, sagt Hannah F.