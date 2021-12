Wien fordert eine Leerstandsabgabe

In Österreich stehen tausende Wohnungen leer, obwohl viele Menschen Wohnraum suchen. Vermietet werden sie deshalb nicht, weil häufig große Fonds sie als Wertanlage kaufen und vom Markt zurückhalten. Aus diesem Grund werden nun in vielen Bundesländern und Städten des Landes Rufe laut, für unvermietete Wohnungen eine Leerstandsabgabe einzuführen. So auch in Wien.