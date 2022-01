Zeitung klagt wegen Prinz Philips Geheim-Testament

Prinz Philip war am 9. April 2021 kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Im September hatte ein Richter des Hohen Gerichts in London in einer nicht öffentlichen Verhandlung entschieden, dass sein Testament für die nächsten 90 Jahre geheim bleiben soll - um die Privatsphäre der Queen und anderer Mitglieder der Königsfamilie zu schützen. Erst dann soll es für Historiker freigegeben werden.