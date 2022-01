Zwei tote Kinder in Wohnung in Bayern entdeckt

In einer Wohnung im bayerischen Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) im Ortsteil Dettingen wurden zwei tote Kinder entdeckt. Erste Anzeichen deuteten auf einen Unglücksfall hin. So könnte möglicherweise eine Kohlenmonoxid-Vergiftung vorliegen, unter Umständen war die Heizung defekt.