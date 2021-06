Installateure warnen vor Kohlenmonoxid-Unfällen

An heißen Tagen kann es zum Erliegen der Thermik im Kamin kommen. Bei schlecht gewarteten Thermen könnte der Rückstau zur Bildung des geruchlosen, farblosen und giftigen Kohlenmonoxids in dem Raum führen, in welchem das Heizwertgerät aufgestellt ist. Ab einem Volumsanteil von vier Prozent in der Atemluft ist der Schadstoff tödlich. Es wird empfohlen zu lüften.