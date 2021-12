Siebenköpfige Familie durch Gasvergiftung getötet

Eine grauenhafte Tragödie hat sich in Moorhead im US-Bundesstaat Minnesota kurz vor Weihnachten abgespielt. Angehörige fanden eine siebenkopfige Familie tot in ihrem Zuhause vor. Die Opfer - darunter Kinder und Jugendliche - waren an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das Gas soll entweder aus einem Ofen im Haus oder einem Auto in der Garage stammen, so die Ermittler.