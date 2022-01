Skiunfälle auf der Gerlitzen und dem Nassfeld

Am Samstag gegen 10 Uhr fuhr ein 16-jähriger Wernberger auf der Piste Nummer 1 im organisierten Skiraum der Gerlitzen talwärts. Im Bereich einer in Betrieb befindlichen Beschneiungsanlage kam er auf dem frisch produzierten Kunstschnee zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Skifahrer wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Alpin 1 in das LKH Villach geflogen.