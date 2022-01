Heiteres von Lars Tragl und Kari Vaitavirilainen

In bajuwarischen Getränkemärkten fällt der Nicht-Bayer unter anderem dadurch auf, dass er „eine Kiste Bier“ käuflich erwerben möchte, während der Eingeborene eher „a Tragl Bier“ auf seinem Einkaufszettel stehen hat. Bei der Rückgabe des Gebindes setzt sich das fort und der aus dem Gebiet nördlich des Weißwurstäquators stammende Zeitgenosse bringt „eine leere Kiste“ zurück, während der Eingeborene sein Pfand für „a lars Tragl“ ausgehändigt bekommt. In den altbayerischen Stamm-Regierungsbezirken trägt daher der Schmäh „Wie heißt ein schwedischer Viel-Biertrinker? // Lars Tragl“ schon seit ewigen Zeiten gerne mal zur Unterhaltung bei, während Frau Alemannin und Herr Alemanne dies nur bedingt bis gar nicht lustig finden bzw. finden können, was einfach in der Natur der Sprache liegt.