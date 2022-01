Für gleich vier Listen geht es ums Polit-Überleben

MFG will in den Stadtsenat

Was danach passiert, steht angesichts der spannenden Ausgangslage ohnehin in den Sternen. Mit der FPÖ, den Grünen, der Unabhängigen Wahlgemeinschaft (UWG) und der erstmalig im Land antretenden Liste Menschen Freiheit und Grundrechte müssen mehr als die Hälfte der sieben kandidierenden Parteien und Listen wohl bis zuletzt um den Einzug in das Gemeindegremium bangen. Selbstbewusst geben sich jedenfalls die Impfverweigerer. Wie Spitzenkandidat Wolfgang Durst in der NÖN erklärte, möchte er mit seiner Liste sogar in den Stadtsenat einziehen. . .