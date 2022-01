Alle sieben Fraktionen von Männern angeführt!

Sieben Parteien und Listen treten am 30. Jänner bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs an - alle sieben mit einem Mann an der Spitze. „Ein seltenes und leider auch verheerendes Bild“, urteilen anerkannte Polit-Beobachter. Zumindest bei der Liste der Unabhängigen Wahlgemeinschaft Waidhofen (UWG) stellt man das Thema aber bewusst in den Fokus. Mit einem Frauenanteil von 75 Prozent, also drei von vier Personen, will die Liste für den „Einzug von weiblichem Hausverstand“ kämpfen und „ein deutliches Zeichen setzen, wie wichtig Frauen für unsere Gesellschaft sind“, schildert Spitzenkandidat Karl-Heinz Knoll.