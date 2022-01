„Mein Kampf“ gelesen: Eklat um FPÖ-Kandidaten

Ein Interview sorgt für Aufsehen! Am 30. Jänner haben die Waidhofener die Qual der Wahl. Sieben Listen kämpfen um den Einzug in den Gemeinderat. Und es ist spannend, denn mit der Liste Unabhängige Wahlgemeinschaft, den Grünen, der erstmalig in Niederösterreich antretenden Liste Menschen, Freiheit und Grundrechte (MFG) und der FPÖ müssen gleich mehr als die Hälfte aller Listen um den Einzug bangen. Entsprechend aufgeheizt ist auch die Atmosphäre in der Statutarstadt.