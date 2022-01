Nach Aufregung nun zurückrudern statt zurücktreten

„Wichtig ist mir festzuhalten, dass ich die unfassbaren Menschheitsverbrechen und Gräueltaten der hinter diesem Buch stehenden Ideologie zutiefst ablehne“, stellte Josef Gschwandegger klar. Weniger klar war zuvor, was er in den Bezirksblättern gesagt hatte. Gegenüber der „Krone“ behauptete der FPÖ-Frontmann, wie berichtet, ungenau zitiert worden zu sein. In den Bezirksblättern stellte er dann richtig, zuletzt das Buch „So sind wir“ von seinem Parteikollegen Christian Hafenecker gelesen zu haben.