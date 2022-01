Arbeiter (28) bei Wartung an Schlepplift erdrückt

Der Schock stand den jungen Feuerwehrleuten ins Gesicht geschrieben: Ein Arbeiter (28) wurde am Freitagvormittag beim Säubern der Umlenkrolle vom Schnee in der Talstation eines Schlepplifts in Kirchschlag erdrückt. Der Mühlviertler hatte vergessen, die Sicherheitseinrichtungen zu aktivieren.