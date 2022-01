Klima-Fahrplan ist den Grünen nicht grün genug

Ein Klima-Papiertiger

Die Grünen finden keine Worte des Lobes. „Die Stadtregierung hat wieder einmal einen Klima-Papiertiger produziert“, kritisieren die Parteivorsitzenden Peter Kraus und Judith Pühringer. „Um die Klimaziele zu erreichen, müssten in den nächsten 20 Jahren im Schnitt 3,3 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Wien sieht pro Jahr 18.000 Tonnen an Einsparungen vor. Das sind 0,5 Prozent davon“, rechnet Kraus vor. Was präsentiert wurde, sei alter Wein in neuen Schläuchen.