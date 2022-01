Besetzte Baustellen: Hitzige Debatte im Rathaus

Nicht zum ersten Mal wird im Stadtparlament über die Straßenprojekte der Zukunft in der Bundeshauptstadt diskutiert. Diesmal ist es die grüne Fraktion, die die Wiener Stadtregierung erneut auffordern sich nicht „in jahrzehntealten Straßenbauprojekten einzubetonieren, sondern vielmehr klimagerechte Alternativen der Stadt- und Verkehrsentwicklung zu evaluieren.“ Schon im Vorfeld der Sitzung forderten sie, dass auch die strittige Stadtstraße in Aspern einem Klimacheck unterzogen wird. Sie verlangen „die Verkehrswende zu unterstützen und in den Öffi-Ausbau investieren, statt Milliarden Euro in Straßen- und Autobahnprojekte zu begraben“.