Karner besichtigte litauischen Grenzzaun

Seit dem vergangenen Sommer versuchen Tausende Migranten, aus Belarus in die Europäische Union zu gelangen. Das Grenzgebiet ist immer wieder Schauplatz einer humanitären Katastrophe, mehrfach wurden Flüchtlinge an der EU-Außengrenze tot aufgefunden. Die EU wirft dem belarussischen Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisengebieten wie dem Irak oder Afghanistan nach Minsk eingeflogen zu haben, um sie dann in die EU zu schleusen - als Vergeltung für EU-Sanktionen gegen das autoritäre Lukaschenko-Regime wegen Wahlmanipulation und brutaler Unterdrückung jeder Opposition. Besonders betroffen von der Flüchtlingskrise war anfangs Litauen.