Wie die EU-Grenzen künftig geschützt werden

Am Dienstag bricht Karner dann zu seinem ersten offiziellen Auslandsbesuch auf und trifft in Budapest seinen ungarischen Amtskollegen Sándor Pintér. Neben dem Außengrenzschutz und der Migrationslage will der Minister über diverse EU-Themen für das kommende halbe Jahr sprechen. Im Anschluss sei ein Besuch des gemeinsam mit Ungarn betriebenen Polizei-Kooperationszentrums in Nickelsdorf geplant.