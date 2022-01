„Zuckerl“ für Angestellte kann Impfquote steigern

IHS-Forscherin Katharina Gangl berichtete am Freitag in einem Webinar etwa von einem Unternehmen, das die Impfquote durch einen 100-Euro-Gutschein, eingebettet in eine Aufklärungskampagne, von unter 30 auf 92 Prozent gesteigert hat. Da das ausgegebene Ziel von 90 Prozent erreicht wurde, verdoppelte die Firma den Gutscheinwert.