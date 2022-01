Zum zweiten Mal keine aktuellen Corona-Zahlen Kopieren

Bereits im Dezember konnten Behörden erstmals keine Zahlen liefern

In der knapp zwei Jahre langen Geschichte der Corona-Pandemie kam es bereits einmal zu diesem Fall - und das ist noch gar nicht so lange her: So konnten am 12. Dezember 2021 keine Corona-Zahlen geliefert werden. Auch da haperte es an den Zahlen aus Wien und der Steiermark.