Ein Roter gegen Impfpflicht: „Gesetz untauglich!“

Lercher ist derzeit an Corona erkrankt und in Quarantäne, er konnte daher nichts ins Parlament. In seinem Posting teilt er mit: „Eine Impfpflicht spaltet das ganze Land. Wenn man so polarisierende Gesetze beschließt, dann müssen sie jedenfalls wirksam sein. Sonst sollte man sie nicht machen. Davon bin ich aber nicht ausreichend überzeugt. Ich hätte mir einen anderen Weg gewünscht, aber es gab in meiner Bewegung eine demokratische Abstimmung, das akzeptiere ich.“