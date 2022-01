Frühpension à la Bank Austria

Man kann sich abfertigen lassen (es gibt in der Regel etwas mehr als ein Jahresgehalt) und erhält dann bis zum frühestmöglichen Antritt der ASVG-Pension ein „Überbrückungsgeld“, das in der Regel halb so hoch wie das bisherige Gehalt ist. Mit solchen Modellen hat die Bank Austria (und auch andere Institute) schon in der Vergangenheit Personal abgebaut. Eine Zahl will man auf Anfrage nicht nennen.