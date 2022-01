Pensionist wegen Beihilfe zum Selbstmord angeklagt

Der Pflegerin schwante Übles. Sie sah die Pistole in der Hand ihres betagten Schützlings. Rief panisch die Tochter des 83-Jährigen an. Diese telefonierte mit dem Vater, der sagte: „Kümmer dich um die Katzen, ich will zur Mama gehen.“ Dann fiel der tödliche Schuss. Wie der bettlägerige Pflegefall zur Waffe kam, war Thema am Donnerstag im Prozess am Landesgericht für Strafsachen in Wien.