Debüt auf der weltweit größten Naturschanze

Skifliegen dürfen die Damen bisher immer noch nicht. Das bedauern viele der Top-Springerinnen sehr, darunter auch Eva Pinkelnig. Beim bald anstehenden Weltcup-Wochenende in Willingen (D/28.-30.1) kommen die Damen den ersehnten weiten Sprüngen zumindest so nah wie derzeit möglich - die Mühlenkopfschanze ist die größte Naturschanze der Welt, der Rekord dort liegt bei 153 Metern. „Es ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung“, meint die Dornbirnerin, „ich freue mich also natürlich sehr auf das Springen.“