Pöltls Spurs besiegen Oklahoma City klar

Die Texaner hatten ab dem 12:9 Mitte des ersten Viertels das Heft in der Hand und gaben die Führung in der Folge nicht mehr ab. Angeführt wurden sie einmal mehr von Dejounte Murray. Der Guard schrieb mit 23 Punkten, 14 Assists und zehn Rebounds zum achten Mal in der laufenden Saison dreifach zweistellig an. „Wir haben in einen offensiven Flow gefunden und hochprozentig getroffen“, kommentierte Pöltl den Ausgang der Partie. Am Freitag geht es im dann sechsten von sieben Heimspielen hintereinander gegen die Brooklyn Nets.