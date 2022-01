Lehrlingsmesse naht: Viele Berufe „live“ erleben

„Das ist ein Konzept, das einfach nur in praktischer Form funktioniert. Es lebt vom Sehen, Spüren, Angreifen,“ erklärt BBO-Leiterin Rebecca Waldner. Die Schüler der dritten und vierten Klassen können berufstypische Tätigkeiten auch ausprobieren, sich mit anderen jungen Menschen in den Firmen unterhalten. Zur Verfügung stellen sich 120 Betriebe aus allen Bezirken – vom kleinen Unternehmen bis zum international tätigen Konzern. Die Teilnahme erfolgt in kleinen Gruppen – mit limitierten Plätzen, FFP2-Maskenpflicht, 2-G-Regelung und vorheriger Anmeldung.