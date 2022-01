Deutlicher Anstieg bei den Covid-Einsatzfahrten

„Anerkennung und Dank verdient“

Die Zahlen der Sozialversicherung der Selbstständigen stehen noch aus: So geht die SPÖ davon aus, dass die Transportzahl des ersten Halbjahres 2021 die Gesamtzahl von 2020 überschreitet. Rettungssanitäter hätten „mit enormem persönlichem Einsatz Corona-positive Personen und Verdachtsfälle transportiert“ und dafür „Anerkennung und Dank verdient“, so SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner. Deshalb bringt man am Donnerstag einen Antrag zur Ausweitung des 500-Euro-Corona-Bonus auf haupt- und ehrenamtliche Sanitäter ein.