Arnautovic-Coach genervt: „Er hat ständig etwas“

„Weiß nicht, was los ist“

Zugleich nahm er seinen Stürmer in Schutz: „Obwohl er nicht topfit ist, wollte er es unbedingt probieren.“ Arnautovic ist etwas ratlos: „Ich weiß nicht, was derzeit mit meinen Beinen los ist. Zuletzt fühlte ich mich einige Tage gut, dann schlechter, und im Spiel gegen Napoli war es ein einziges Desaster. Ich verspüre Schmerzen, muss das einfach in den Griff kriegen.“