Kitzbühel: Jury überlegt neues Rennprogramm

Wegen der ungünstigen Wetterprognose wird die Jury der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Männer in Kitzbühel am Mittwoch um 15 Uhr eine Entscheidung über das Rennprogramm diese Woche treffen. Zur Diskussion steht, den Slalom auf Samstag vorzuziehen und die klassische Hahnenkammabfahrt am Sonntag durchzuführen. Derzeit sieht das Programm am Freitag und Samstag jeweils eine Abfahrt sowie den Torlauf am Sonntag auf dem Ganslern vor.