Das Chaos bei den PCR-Tests geht immer weiter

Positivrate von 0,14 Prozent

In der Vorwoche gab es in Schulen eine Positivrate von 0,14 Prozent. Aktuell befinden sich bereits 200 Klassen im Distance Learning, 4056 Schüler und 22 Lehrer sind in Quarantäne. Die Lage könnte sich weiter verschärfen, befürchtet Gary Fuchsbauer, Sprecher der Unabhängigen Lehrergewerkschaft und Lehrer an einer Linzer HTL. Er wünscht sich „Distance Learning, bis das Sicherheitsnetz PCR-Tests wieder reibungslos funktioniert“ und kritisiert die Ursache für das Testchaos. Als sich die Omikron-Welle ankündigte, bekam ein neuer Anbieter den Auftrag mit den Schul-PCR-Tests: „Mitten in einem Rennen die Pferde zu wechseln, ist fahrlässig.“