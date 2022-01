Grüne auf Distanz zu Ex-Parteichefin Petrovic

Klubobfrau Sigrid Maurer geht klar auf Distanz zu Petrovic und betont, dass die Partei hinter dem Impfprogramm der Regierung und der Impfpflicht stehe. „Madeleine Petrovic ist in Pension und hat keine Funktion mehr bei den Grünen“, so Maurer auch in der „ZiB 2“. Ein Parteiausschluss ist derzeit kein Thema.