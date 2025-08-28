Biker (45) bei Kollision mit Pferd schwer verletzt

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Donnerstagvormittag in Haiming (Bezirk Imst)! Ein 45-jähriger Deutscher kollidierte dort mit seinem Motorrad mit einem Pferd. Er wurde dabei erheblich verletzt, genauso wie das Tier.
Zum Unfall kam es gegen 9.30 Uhr im Gemeindegebiet von Haiming. Dort war der 45-jährige Deutsche mit acht weiteren Mitgliedern einer Motorradgruppe auf der Kühtaistraße in Richtung Kühtai unterwegs.
Die Gruppe fuhr durch ein Weidegebiet. Dabei kam es zur Kollision mit einem Pferd. Der Biker kam zu Sturz und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik gebracht.
Auch Tier wurde verletzt Auch das Pferd wurde durch den Unfall erheblich verletzt. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.