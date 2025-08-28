Ärger vor Quali-Match: Aufregung um 3 Uhr nachts!

Vor dem Rückspiel in der Qualifikation zur UEFA Conference League zwischen Mainz und Rosenborg (Donnerstag ab 21 Uhr) Trondheim hat eine nächtliche Störaktion vor dem Hotel der Norweger für Aufregung gesorgt. Jetzt ermittelt die Polizei.
Gegen 3 Uhr war es mit der Nachtruhe vorbei! Unbekannte haben vor jenen Hotel in Mainz, wo Quali-Gegner Rosenborg einquartiert ist, für ordentlich Radau gesorgt. Vermummte Gestalten zündeten ein Feuerwerk und rissen damit das gegnerische Team, andere Hotelgäste und das Personal aus dem Schlaf.
Von Böllern und Raketen wird berichtet. Hotelangestellte alarmierten die Polizei. Als die Beamten das Hotel erreichten, flüchteten die Unbekannten – lediglich leere Böllerhüllen konnten gefunden werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.