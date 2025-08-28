Ärger vor Quali-Match: Aufregung um 3 Uhr nachts!

Gegen 3 Uhr war es mit der Nachtruhe vorbei! Unbekannte haben vor jenen Hotel in Mainz, wo Quali-Gegner Rosenborg einquartiert ist, für ordentlich Radau gesorgt. Vermummte Gestalten zündeten ein Feuerwerk und rissen damit das gegnerische Team, andere Hotelgäste und das Personal aus dem Schlaf.