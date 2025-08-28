Vorteilswelt
Polizei ermittelt nun

Ärger vor Quali-Match: Aufregung um 3 Uhr nachts!

Fußball International
28.08.2025 14:10
Um drei Uhr nachts war es mit der Nachtruhe vorbei. (Symbolbild)
Um drei Uhr nachts war es mit der Nachtruhe vorbei. (Symbolbild)(Bild: APA/dpa/Caroline Seidel)

Vor dem Rückspiel in der Qualifikation zur UEFA Conference League zwischen Mainz und Rosenborg (Donnerstag ab 21 Uhr) Trondheim hat eine nächtliche Störaktion vor dem Hotel der Norweger für Aufregung gesorgt. Jetzt ermittelt die Polizei. 

0 Kommentare

Gegen 3 Uhr war es mit der Nachtruhe vorbei! Unbekannte haben vor jenen Hotel in Mainz, wo Quali-Gegner Rosenborg einquartiert ist, für ordentlich Radau gesorgt. Vermummte Gestalten zündeten ein Feuerwerk und rissen damit das gegnerische Team, andere Hotelgäste und das Personal aus dem Schlaf. 

Von Böllern und Raketen wird berichtet. Hotelangestellte alarmierten die Polizei. Als die Beamten das Hotel erreichten, flüchteten die Unbekannten – lediglich leere Böllerhüllen konnten gefunden werden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. 

Ähnliche Themen
Mainz
Polizei
UEFA Conference League
