„Österreich-Aufschlag“: AK deckt Preisschock auf

Wir bezahlen „Österreich-Aufschlag“

„Bei den Produzenten der Eigenmarken handelt es sich nicht um internationale Konzerne, die in ihrem Portfolio eine Vielzahl an Produkten halten und die Aufschläge diktieren, es sind hier Unternehmen und Produzenten aus Deutschland, Österreich oder Italien, die für die Diskonter Eigenmarken herstellen“, so Zangerl. Pasta für Lidl stamme aus Italien, hat nach Deutschland also weitere Transportwege als nach Österreich, trotzdem gibt es auch hier einen „Österreich-Aufschlag“. Auch bei den Eigenmarken der Diskonter zeigt sich, wie wichtig Transparenz und das Nachvollziehen der Wertschöpfungskette sei. „Denn in Österreich zahlen die Konsumenten drauf, auch wenn die Produkte – wie es der Handel gern verbreitet – aus dem ,Lohnniedrigland‘ Deutschland kommen“, so Zangerl abschließend.