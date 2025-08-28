Olympiasiegerin: „Narben, weniger Niere, aber …“

Der dreifachen Kanuslalom-Olympiasiegerin Jessica Fox ist ein Tumor aus ihrer linken Niere entfernt worden. Auf Instagram meldet sich die Australierin zu Wort und gibt Entwarnung: „Ich habe nur ein paar hässliche neue Narben und etwas weniger Niere.“
„Die letzten Wochen waren turbulent, aber mir geht es gut. Ich habe nur ein paar hässliche neue Narben und etwas weniger Niere, dafür umso mehr Durchhaltevermögen“, postete die Australierin vom Krankenbett via Instagram.
Fox hatte 2024 in Paris Gold im Kajak-Einer und Canadier-Einer gewonnen und zuvor in Tokio schon Gold im Canadier geholt. Die 31-Jährige, die allein 14 Weltmeistertitel in ihrer Karriere gewann, muss nun ihre Teilnahme an den nächsten Weltcups absagen. Ein Antreten bei ihren Heim-Weltmeisterschaften vom 29. September bis zum 4. Oktober im Penrith Whitewater Stadium von Sydney ist noch offen.
