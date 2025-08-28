Olympiasiegerin: „Narben, weniger Niere, aber …“

Fox hatte 2024 in Paris Gold im Kajak-Einer und Canadier-Einer gewonnen und zuvor in Tokio schon Gold im Canadier geholt. Die 31-Jährige, die allein 14 Weltmeistertitel in ihrer Karriere gewann, muss nun ihre Teilnahme an den nächsten Weltcups absagen. Ein Antreten bei ihren Heim-Weltmeisterschaften vom 29. September bis zum 4. Oktober im Penrith Whitewater Stadium von Sydney ist noch offen.